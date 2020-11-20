رياضة | إدارة النجم الساحلي ترفض التعاقد مع المدرب جابريال كالديرون

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إدارة النجم الساحلي ترفض التعاقد مع المدرب جابريال كالديرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زبير بية اللاعب السابق للنجم الساحلي والمكلف من إدارة النادي بالتعاقد مع مدرب للفريق، أن إدارة النجم 'صرفت النظر نهائيًا عن فكرة انتداب المدرب الأرجنتيني جابريال كالديرون.

وأضاف زبير بية - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم الجمعة - أن القرار جاء على خلفية 'الشروط المادية المرتفعة التي طالب بها المدرب".

وأكد بيه أنه مكلف فقط بملف المدرب الذي سوف يتم حسمه خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة وقد تم ربط قنوات الاتصال مع عدة أسماء أجنبية أخرى.