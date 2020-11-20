رياضة | فيروس كورونا يعود بفوائد على نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يعود بفوائد على نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن فترة الحجر الصحي التي قضاها البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني بعد إصابته بفيروس كورونا عادت ببعض الفوائد على النادي الملكي والنجم البلجيكي نفسه فبالإضافة إلى التعافي من الفيروس المميت ظهر بصورة جديدة.

وأكد الصحفي إيدو أجيري في برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن هازارد ظهر مختلفا في التدريبات بعد عودته من الحجر، حيث خسر ثلاث كيلوجرامات من وزنه.

وأوضح إيدو أجيري أن هازارد اعتاد خلال مسيرته على كسب بعض الوزن عند العودة من فترات التوقف عن التدريبات والمباريات سواء مع تشيلسي أو ريال مدريد.

وألمح إيدو أجيري أن هازارد ظل في الحجر الصحي 12 يومًا قبل الإعلان أمس عن تحول مسحته من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إيدو أجيري إلى أن ريال مدريد يستعد لمواجهة فياريال غدا السبت في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.