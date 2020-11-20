رياضة | تعرف على موعد وصول فرجانى ساسى للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد وصول فرجانى ساسى للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل إلى القاهرة غدا السبت التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق بعد عودته والاطمئنان عليه بإجراء مسحة طبية وفقا للبروتوكول المتبع.

ويغيب ساسي عن مباراة الفريق المقبلة أمام نادي مصر غدا السبت ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك بعد مباراة الكأس لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.