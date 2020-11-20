رياضة | تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع لاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع لاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» مساء غدٍ ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
وأكد عبدالحفيظ خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة اتباع التعليمات الطبية، والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وشدد مدير الكرة على ضرورة التباعد وعدم الظهور وسط أي تجمعات، والالتزام بكافة التعليمات الوقائية.
وحرص عبد الحفيظ على عقد محاضرة داخل ملعب التتش بعيدا عن الأماكن المغلقة ووسط تباعد تام بين اللاعبين.