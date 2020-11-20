رياضة | تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع لاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع لاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم ‏عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» مساء غدٍ ‏ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.‏

وأكد عبدالحفيظ خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة اتباع التعليمات الطبية، والالتزام التام ‏بالإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.‏

وشدد مدير الكرة على ضرورة التباعد وعدم الظهور وسط أي تجمعات، والالتزام بكافة التعليمات ‏الوقائية.‏

وحرص عبد الحفيظ على عقد محاضرة داخل ملعب التتش بعيدا عن الأماكن المغلقة ووسط ‏تباعد تام بين اللاعبين.‏