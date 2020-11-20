رياضة | موسيماني يعقد جلسة خاصة مع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موسيماني يعقد جلسة خاصة مع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع ناصر ماهر على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش، في ختام التحضيرات لمواجهة أبوقير للأسمدة المقرر إقامتها مساء غد السبت في دور الثمانية بكأس مصر.
وأدى ناصر ماهر جلسة في الجيم اليوم بعد انتظامه في التدريبات عقب انتهاء إعارته لنادي سموحة، على أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد الانتهاء من مواجهة الغد.
ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية مساء اليوم؛ للمبيت بأحد الفنادق؛ استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة التي يسعى خلالها الأهلي لاستكمال مشواره في بطولة الكأس بحثًا عن لقب محلي جديد.