رياضة | موسيماني يعقد جلسة خاصة مع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موسيماني يعقد جلسة خاصة مع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع ناصر ماهر ‏على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش، في ختام التحضيرات ‏لمواجهة أبوقير للأسمدة المقرر إقامتها مساء غد السبت في دور الثمانية بكأس مصر.‏

وأدى ناصر ماهر جلسة في الجيم اليوم بعد انتظامه في التدريبات عقب انتهاء إعارته لنادي ‏سموحة، على أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد الانتهاء من مواجهة الغد.‏

ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية مساء اليوم؛ للمبيت بأحد الفنادق؛ استعدادا لمواجهة أبوقير ‏للأسمدة التي يسعى خلالها الأهلي لاستكمال مشواره في بطولة الكأس بحثًا عن لقب محلي ‏جديد.‏