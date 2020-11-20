رياضة | صلاح محسن وأكرم توفيق يشاركان في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صلاح محسن وأكرم توفيق يشاركان في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الثنائي صلاح محسن، وأكرم توفيق لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الجماعي للفريق‏ الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، بعد انتهاء إعارتهما إلى ناديي الجونة ‏وسموحة.‏

وشارك صلاح محسن وأكرم توفيق في التدريبات الجماعية التي اشتملت على جانب بدني ‏خفيف وتدريبات الكرة في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة المقرر إقامتها مساء غد ‏السبت على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏

وكان محمد شريف العائد أيضًا لصفوف الفريق بعد انتهاء إعارته لنادي إنبي قد انتظم في ‏المران الجماعي للأهلي أمس الخميس.