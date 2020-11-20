الامارات | اتحاد كلباء يباغت بني ياس في "الشامخة" بهدفي جونيور

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم التشيلي أنتينور جونيور فريقه اتحاد كلباء لتحقيق فوز ثمين على مضيفهم بني ياس بهدفين نظيفين، اليوم الجمعة، على استاد الشامخة في أبوظبي، ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليحصد الفريق النقطة التاسعة، بينما تجمد رصيد «السماوي» عند 10 نقاط.

وسجل اللاعب التشيلي الهدفين على مدار الشوطين مستفيداً من الأسلوب الجماعي الذي لعب به الفريق في غياب المهاجم التوغولي بنيل مالابا الذي عاد متأخراً من المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية، لكن انتينور جونيور تقمص دور الهداف وسجل هدفه الأول في الدقيقة 27 وأضاف الثاني في الدقيقة 83 من ركلة جزاء. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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