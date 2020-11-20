شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: عبدالرحمن مجدي لاعب رائع لكنه يحتاج للسيطرة على أعصابه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الأول بنادي الإسماعيلي، إن عبدالرحمن مجدي لاعب رائع لكنه يحتاج للسيطرة على أعصابه.

وأضاف ريكاردو، في حوار نشره الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي، أنه وجه عدة نصائح للاعب في هذا الصدد، خصوصًا أنه عندما يفقد أعصابه يكون خارج تركيزه تمامًا.

وشدد على أنه طالب «مجدي» بالاقتراب كثيرًا من المرمى، سعيًا لتسجيل المزيد من الأهداف، وهو ما حدث بالفعل في مواجهة سموحة، حينما سجل هدف التعادل للإسماعيلي خلال تلك المواجهة.