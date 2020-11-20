شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستعد لطرح مزايدة علنية لرعاية الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن إدارة ناديه تستعد لطرح حق رعاية الفريق الكروي في مزايدة علنية الأسبوع المقبل، للحصول على حقوق رعاية الفريق.
وقال «هويدي»: «سنطرح حق رعاية الفريق أمام الشركات الراغبة في ذلك، وسنرحب بجميع الشركات المصرية والعربية للحصول على رعاية الفريق».
وأعلن «هويدي» أن إدارة النادي تواصل سداد المستحقات المتأخرة للجهاز الفني السابق واللاعبين، وذلك من خلال بيع نجوم الفريق.
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