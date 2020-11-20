شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يطلب تدعيم الإسماعيلي بـ3 صفقات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب طلب هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الإسماعيلي، من المهندس إبراهيم عثمان، تدعيم صفوف الفريق بثلاث صفقات جديدة. وضم الإسماعيلي آري بابل، وفخر الدين يوسف، وأحمد مصطفى، خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لاحتياجات ريكاردو. وينتظر أن تعقد لجنة التعاقدات بالنادي جلسة مع المدير الفني، خلال الساعات القليلة المقبلة، لعرض مجموعة من اللاعبين على المدير الفني لاختيار أفضلهم. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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