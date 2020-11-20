شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يضم أيمن حفني و«وزة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، إجراءات التعاقد مع أيمن حفني وحسني فتحي ومروان حمدى وعلي «وزة» وأسامة العزب، وذلك لتعويض رحيل نجومه محمد إبراهيم وميدو جابر وصلاح أمين ومحمد توني. ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة جمال عمر، في تكوين فريق قوي بعد الأزمة المالية التي حلت بالفريق، وجعلت نجومه تفضل الرحيل، فضلًا عن رحيل إيهاب جلال، المدير الفني، لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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