شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يوافق على انضمام «فيصل» لتدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، على انضمام أسامة فيصل، مهاجم منتخب الشباب وفريق الكرة بنادي الزمالك، إلى معسكر الفريق الأبيض المقرر اليوم بمدينة السويس عقب مباراة منتخب الشباب الودية أمام منتخب السويس، حيث يبقى اللاعب بفندق إقامة الفريق بالمدينة.

وأبلغ عادل محفوظ، المدير الإداري لمنتخب الشباب، ربيع ياسين، بطلب الزمالك لضم اللاعب، ليوافق ياسين على الفور، ويمنح مدرب شباب الفراعنة، اللاعب الضوء الأخضر بالانضمام لمعسكر الفريق الأبيض بالسويس، على أن يعود لمعسكر المنتخب بعد غد الأحد.

ويخوض شباب الفراعنة مباراة ودية اليوم، الجمعة، أمام الفريق الأول لمنتخب السويس، استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.