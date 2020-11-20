شكرا لقرائتكم أليو بادجي يتلقى عرضا من أميان الفرنسي والأهلي يدرس الموافقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى السنغالي أليو باجي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عرضاً جاداً من فرنسا للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد خروج اللاعب من حسابات المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ودخل نادي أميان أحد أندية الدرجة الثانية الفرنسية في مفاوضات جادة مع إدارة النادي الأهلي لانتقال أليو بادجي مهاجم الفريق والذي رحب بالعرض الذي تلقاه.

وهبط فريق أميان الفرنسي من الدوري الممتاز للدرجة الثانية خلال فعاليات موسم كورونا وبعد معارك قضائية كبيرة في المحاكم الفرنسية بسبب رغبته في الاستمرار بالدوري هناك الا انهم فشلوا وعادوا الى المستوى الأدنى هذا الموسم.

ووفقاً لمصادر مطلعة داخل النادي الأهلي فإن إدارة النادي الفرنسي تجري مفاوضات جادة مع القلعة الحمراء للحصول على خدمات اللاعب السنغالي الدولي والتي يسعى من خلالها المارد الأحمر تعويض الخسائر التي تكبدتها خزينة النادي عندما تعاقدت معه مقابل 2.5 مليون دولار تقريباً.

وقرر السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي العودة الى القارة العجوز والبحث عن نادي جديد عقب الاستقرار على رحيله من صفوف القلعة الحمراء.

ورفض اللاعب السنغالي الشهير فكرة الانتقال إلى الاتحاد السكندري أو المصري البورسعيدي الذين أبديا رغبة قوية في الحصول على خدمات مهاجم الأهلي الشهير.

ودخلت العلاقة بين أليو بادجي وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لطريق مسدود بسبب المشادة التي حدثت بين الثنائي خلال مباراة صن داونز ضد الأهلي في دوري ابطال أفريقيا والتي رصدتها وسائل الاعلام وقتها بالإضافة الى إصرار المدير الفني على عدم الحاجة الى اللاعب نتيجة عدم قناعته بقدرات المهاجم التكتيكية والتي ساهمت في قرار رحيله المبكر.

ويبحث النادي الأهلي عن أفضل العروض التي يمكن من خلالها انتقال المهاجم أليو بادجي من الأندية الأوروبية خاصة وأن خزينة النادي تكبدت الكثير من الأموال تزيد عن مليوني ونصف المليون دولار مقابل التعاقد معه.