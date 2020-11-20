شكرا لقرائتكم أوسة ينتظم فى معسكر وادى دجلة غدا بعد سلبية المسحة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاءت المسحة الثانية التى خضع لها محمد عبد المنصف "أوسة"، حارس مرمى وادى دجلة، سلبية، ليتأكد تعافيه تماما من فيروس كورونا، وبذلك سينتظم أوسة فى أول مران غدا، السبت، فى انطلاقة معسكر وادى دجلة المقرر إقامته فى العين السخنة، استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، بعدما أجرى أوسة أيضا أشعة على الصدر وتحاليل عامة ليطمئن من خلالها على حالته تماما بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وفضل أوسة عدم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا حيث قام بإخطار جميع المقربين منه لإجراء مسحة كورونا وجاءت نتائجهم سلبية، ليطمئن على الحالات التى خالطها دون الإعلان عن إصابته بالفيروس حيث فضل دخول عزلا صحيا وتنفيذ التعليمات الطبية، وتحولت نتيجة مسحته إلى سلبية.

فيما استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، بقيادة اليونانى بابافاسيليو، على خوض ثلاث مواجهات ودية خلال فترة الإعداد الحالية للموسم الكروى الجديد، الذى سينطلق فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، حيث يحرص الجهاز الفنى الدجلاوى على إقامة فترة إعداد جيدة للفريق من أجل تفادى البدايات السيئة التى وقع فيها دجلة بالموسم المنقضى وأدت لصراعه الهبوط حتى نهاية الدورى.

وخاض عبد المنصف تدريبات بدنية شافة فى الجيم، لأول مرة بعد شفائه من فيرس كورونا، وظهر الحارس محافظًا على معدل لياقته البدنية ولم يتأثر بفترة الراحة التى حصل عليها، وانتظر أوسة نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها، من أجل التأكد التام من تعافيه النهائى من الفيروس قبل الانتظام في تدريبات وادى دجلة، متقدما بالشكر إلى الدكتور محمود رمضان طبيب نادى وادى دجلة، على المتابعة معه بشكل دورى وتنفيذه البروتوكول الطبى خلال فترة العزل الصحى.