كاف يحتفى بثلاثة أهداف للشحات ومعلول فى مشوار الأهلى بدورى الأبطال.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الصفحة الرسمية لدورى أبطال أفريقيا التابعة للاتحاد الأفريقى "كاف" بثلاثة أهداف لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، تم تسجيلهم خلال مشوار المارد الأحمر للوصول إلى نهائى البطولة، التى ستقام يوم 27 من الشهر الجارى على ستاد القاهرة الدولى أمام فريق الزمالك.وعرضت الصفحة عبر "تويتر" فيديو لهدف حسين الشحات فى مرمى الهلال السودانى، وهدفه فى مرمى الوداد المغربى، وكذلك هدف التونسى على معلول فى شباك صن داونز، وعلقت عليه: "حسين الشحات وإنهاءان من الطراز الرفيع، وهدف رائع لعلي معلول، هداف لا يُمكن أن تمل من مشاهدتها في طريق الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا".
وسبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.
وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.
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