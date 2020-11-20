شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهزم الجونة 3/1 فى ثانى التجارب الودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، فوزاً كبيراً على نظيره الجونة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين قبل قليل بمعسكر أبناء الجنوب المقام بالمركز الأولمبى استعداداً للموسم الجديد، وسجل أهداف أسوان كل من، كريم الطيب هدف، وزعمرو ناصر هدفين، ومن المقرر أن يختتم أسوان ودياته بمواجهة قوية أمام الانتاج الحربى يوم الأثنين المقبل.



اسوان والجونة (1)



اسوان والجونة (2)



اسوان والجونة (3)

وكانت إدارة الكرة بنادى أسوان قد نجحت فى ضم 16 صفقة خلال الموسم الجارى، وفى المقابل تنازل أسوان عن 6 لاعبين، حيث انضم الثلاثى، إبراهيم القاضى وإبراهيم جلال ومحمود نعيم لنادى إنبى، ورحل فادى فريد إلى البنك الأهلى، فيما رحل أحمد عامر إلى الجونة، وانضم مسعد عوض إلى وادى دجلة عقب دفع الشرط الجزائى فى عقده مع أسوان وقيمته مليون جنيه، وأخطر مجلس إدارة نادى أسوان، المدير المسئول عن الاستاد بضرورة تجهيز الملعب من أجل استضافة مباريات الدورى الجديد، بعدما لعب الفريق مباريات الدور الثانى فى الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا.

وتعاقد أسوان مع أكثر من صفقة جديدة باتت فى حاجة إلى الاندماج السريع مع باقى عناصر الفريق، وهو ما جعل الجهاز الفنى يتفق على خوض ثلاث مباريات ودية بدأت بمواجهة النجوم ثم الجونة وأخيراً الانتاج الحربى.

وتراجع الجهاز الفنى لفريق أسوان عن فكرة السفر إلى الإسكندرية لاستكمال المرحلة الثانية من الإعداد، خوفاً من نوة "المكنسة" التى تسببت فى نقل نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك إلى القاهرة أيضاً، وقال سامى الشيشينى المدير الفنى لأسوان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجهاز الفنى قرر التراجع عن فكرة معسكر الأسكندرية، بسبب تغير الأحوال الجوية، وأن الفريق يبحث خلال الفترة المقبلة عن خوض لقاءات ودية لتحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة، وهو ما قد يعيقه سوء المناخ خلال الفترة المقبلة فى الإسكندرية، ولذلك فضل أسوان استكمال معسكره بالمركز الأوليمبى.