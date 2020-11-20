شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المحترف " چايلن بارفورد" للاضمام لسلة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل فجر اليوم المحترف الأمريكي " چايلن بارفورد " للأنضمام لسلة الاتحاد السكندرى ، وتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد ، و كان في أستقباله بالمطار خالد عبد الفتاح المدير الإدارى للفريق ، و أتم نادى الاتحاد السكندرى تعاقده مع اللاعب تمهيداً لمشاركته مع الفريق الأول لكرة السلة في المباريات و البطولات القادمة .

وإلتقى محمد مصيلحى باللاعب فور وصوله بحضور حازم الرجال أمين الصندوق حيث نقل رئيس النادى للاعب المكانة الكبيرة والشعبة الهائلة لزعيم الثغر محليا و عربيا و أفريقيا ، و طالبه ببذل أقصى جهد ممكن لحصد المزيد من البطولات مع القلعة الخضراء.

وتقرر عدم السماح لأي فرد بدخول صالة نادي الاتحاد السكندري خلال إقامة تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا لكرة السلة التى تقام فى الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجارى، إلا للفرق المشاركة وأجهزتها الفنية والقائمين على تنظيم المباريات ، بناءً على تعليمات أجهزة الدولة ووزارة الصحة وبروتوكول التعامل مع فيروس كورونا كوفيد-19 وحرصًا على سلامة وصحة المواطنين بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، ويستعد منتخب الفراعنة لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر والتي يتواجد فيها المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الأخضر.



مصيلحى واللاعب