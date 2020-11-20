شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الحضرى أول حارس مرمى عربى يتصدى لركلة جزاء فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ طويل من الأرقام القياسية سطره عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، بحروف من ذهب قبل أن يعلن اعتزاله اللعب بشكل نهائى منذ أيام قليلة، إلا أن إنجازاته مازالت محفورة فى قلوب وعقول الجماهير، كواحد من أساطير كرة القدم وأفضل حراس المرمى الذين عرفتهم مصر وأفريقيا، بعد الأداء المميز الذى قدمه على مدار مسيرته الكروية والتى كان أبرزها فى النادى الأهلى ومع الفراعنة.

عصام الحضرى هو أول حارس عربى وأفريقى يتصدى لركلة جزاء فى كأس العالم، بعدما تصدى لركلة جزاء أمام منتخب السعودية فى مشاركة المنتخب الأخيرة فى مونديال روسيا، والتى واجه فيه النسور الخضراء فى الجولة الثالثة من دور المجموعات من المونديال.

ويعتبر السد العالى أيضاً أكبر حارس يشارك فى كأس العالم بعدما شارك فى مباراة السعودية فى الجولة الثالثة من دور المجموعات وعمره 45 عاما و161 يوما ليكون أكبر حارس سنا فى تاريخ كأس العالم، بدلا من الحارس الكولومبى فريد موندراجون الذى لعب فى مونديال البرازيل 2014 وهو فى عمر 43 يوما وثلاثة أيام.

بالإضافة إلى ذلك يعتبر الحضرى أكبر قائد لمنتخب فى تاريخ كأس العالم بعدما تسلم شارة القيادة فى مباراة مصر والسعودية.

بدأ عصام الحضرى مسيرته لاعبا فى نادى دمياط ثم انتقل للنادى الأهلى، الذى صنع له اسما فى مجال حراسة المرمى، ولم يكتف الحضرى بما حققه مع المارد الأحمر من إنجازات وألقاب، بل فضل الاحتراف الخارجى وانتقل إلى سيون السويسرى ثم عاد إلى الدورى المصرى بعدما حصد كأس سويسرا عام 2008، وانضم للإسماعيلى، ثم الزمالك، ثم المريخ السودانى، ثم عاد للاتحاد السكندرى، ثم الانتقال لوادى دجلة، ثم العودة للدراويش لمدة موسم، قبل العودة لأحضان وادى دجلة مرة أخرى، قبل أن يختتم مسيرته الكروية مؤخراً وكان فريق النجوم هو آخر ناد ارتدى الحضرى قميصه.

توج عصام الحضرى بالعديد والعديد من البطولات الدولية والمحلية، وكان للحضرى الدور الأكبر فى معظمها فى حصد هذه الألقاب منها:

23 لقبا مع الأهلى وهم 8 دورى محلى – 4 كأس مصر – 4 كأس السوبر المصرى – 3 دورى أبطال أفريقيا – 3 كأس السوبر الأفريقى – 1 برونزية كأس العالم للأندية.

7 بطولات مع المنتخب هم: 4 كأس الأمم الأفريقية – كأس العالم العسكرية 2001 – ذهبية الألعاب الأفريقية 1995 – دورة الألعاب العربية.

4 بطولات مع أندية مختلفة

كأس سويسرا مع سيون – 3 بطولات مع نادى المريخ السودانى

السد العالى يواصل تحطيم الأرقام القياسية

الحضرى نال لقب أحسن حارس فى أفريقيا من 2006 حتى 2013 وهو أحد الأرقام القياسية فى تاريخ القارة، والسادس فى ترتيب المباريات على ترتيب العالم، وخاض 142 مباراة دولية، وأكثر من 700 مباراة رسمية، و110 مباريات فى بطولات أفريقيا، وها هو يحقق رقما قياسيا جديدا بأكبر حراس المرمى مشاركة فى الدورى المصرى.