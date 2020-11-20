الامارات | ماذا قال كلوب عن ظهور محمد صلاح في حفلة زفاف شقيقه بدون كمامة.. وإصابته بكورونا؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال كلوب عن ظهور محمد صلاح في حفلة زفاف شقيقه بدون كمامة.. وإصابته بكورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يخفِ الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي انزعاجه من الغيابات التي طالت فريقه في الفترة الأخيرة وآخرهم النجم المصري محمد صلاح الذي أصيب بفيروس كورونا بعد ساعات من وصوله إلى مصر للمشاركة مع منتخب بلاده في مباراتي توغو ضمن تصفيات أمم أفريقيا ولحضور حفل زفاف شقيقه الذي يتوقع أن يكون سبباً مباشراً في إصابته خصوصاً أن صوراً أظهرته يرقص خلال الاحتفالية ويلتقط صوراً مع الحضور من دون ارتداءه الكمامة.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي تقديمي لمواجهة ليفربول المرتقبة مع ليستر سيتي، الأحد، في الدوري الإنجليزي: "إن صلاح سيعود اليوم، كنت على اتصال وثيق به، عندما يحصل على اختبار سلبي، سيعود"، مضيفاً: "محمد صلاح لم تظهر عليه أي أعراض، كنت أطمئن على صلاح باستمرار، إنه في مكان جيد، وبحالة جيدة".

وعن الانتقادات التي وجهت لصلاح بسبب حضوره حفل زفاف شقيقه، قال: "لا شيء لأقوله في العلن عن الوضع، ما حدث يبقى بيني وبين مو".

وأوضح: "لاعبو فريقي مُنضبطون بشكل لا يُصدق، إنهم يعرفون الوضع حقًا، وكل ما يُكنني قوله، أنني كنت في ألمانيا في الصيف وانتقل أحد أصدقائي إلى حفلة عيد ميلاد، بينما بالنسبة لي قررت عدم الذهاب، الأمر كان مسموحًا به في البلدان الأخرى، كان هُناك المزيد من الضغوط الاجتماعية وحفل زفاف الشقيق يُعد لحظة خاصة، وكما قلت أرى أنّ اللاعبين مُنضبطون".

ويعاني ليفربول من غياب ثمانية نجوم عن صفوفه هم: محمد صلاح، تياغو ألكانتارا، تشامبرلين، فابينيو، أرنولد، جو غوميز، هيندرسون وفان دايك، مما دفع كلوب لتصعيد لاعبين من أكاديمية النادي لمواجهة الإصابات قبل مواجهة ليستر سيتي يتقدمهم بيلي كوميتيو.

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