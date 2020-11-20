شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الزمالك يهزمن هليوليدو في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك الفوز على نظيره هليوليدو بنتيجة 17/28 خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للمرحلة الأولى لدوري عمومى سيدات 2021/2020.

وتأخر انطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة بسبب تأخر وصول فريق هليوليدو من زحمة السير بالطرق ونزول الأمطار مما استدعى تأخر المباراة.

واستحوذ لاعبات الزمالك منذ بداية المباراة على مجريات اللعب والتقدم بالأهداف، قبل أن يعود الفريق المنافس للتعادل ليعود مرة أخرى الزمالك للسيطرة بنهاية المباراة ويكتسح بنتيجة 17/28.

ويلتقي الفريق مع نظيره 6 أكتوبر مساء غدا السبت في الجولة الثانية عشر للمرحلة الأولى لدوري عمومى سيدات 2021/2020 بصالة أكتوبر ، ويقود الفريق قاسم ابراهيم مديراً فنياً.