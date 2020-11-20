تعرف علي التشكيل المتوقع للزمالك أمام فريق إف سي مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، على الدفع بيوسف أوباما، امام فريق مصر. ويلتقي الزمالك، مع فريق مصر، «السبت»، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة الكأس. وينتظر ان يخوض الزمالك المواجهة بتشكيل يضم كلاً من محمد ابوجبل، احمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعه، طارق حامد، اسلام جابر، احمد سيد زيزو، أوباما، شيكابالا، مصطفي محمد. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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