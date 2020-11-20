شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعقد جلسة مع ناصر ماهر على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع ناصر ماهر على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش، في ختام التحضيرات لمواجهة أبوقير للأسمدة المقرر إقامتها مساء غد السبت في دور الثمانية بكأس مصر.
وأدى ناصر ماهر، جلسة في الجيم اليوم بعد انتظامه في التدريبات عقب انتهاء إعارته لنادي سموحة، على أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد الانتهاء من مواجهة الغد.
ويتوجه الأهلي، إلى الإسكندرية مساء اليوم؛ للمبيت بأحد الفنادق؛ استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة التي يسعى خلالها الأهلي لاستكمال مشواره في بطولة الكأس بحثًا عن لقب محلي جديد.
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