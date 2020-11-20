شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو إف سي مصر يتدربون علي ركلات الترجيح استعداداً لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أسامة نبيه، المدير الفني، للفريق الكروي الأول لنادي مصر، على تدريب لاعبيه على ضربات الترجيح، تحسباً للإحتكام اليها خلال مواجهة الزمالك.

ويلتقي الزمالك، مع فريق مصر، «السبت»، على ملعب ستاد السويس، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ووضح من التدريبات أن نبيه، سيعتمد على اللعب بخطة دفاعية من البداية، والاعتماد على الهجمات المرتدة، من اجل محاولة هز شباك الزمالك.