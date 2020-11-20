شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يبلغ اللاعبين بالتحذيرات قبل مواجهة أبو قير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم ‏عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» مساء غدٍ ‏ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.‏



وأكد عبدالحفيظ خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة اتباع التعليمات الطبية، والالتزام التام ‏بالإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.‏

وشدد مدير الكرة على ضرورة التباعد وعدم الظهور وسط أي تجمعات، والالتزام بكافة التعليمات ‏الوقائية.‏



وحرص عبد الحفيظ، على عقد محاضرة داخل ملعب التتش بعيداً عن الأماكن المغلقة ووسط ‏تباعد تام بين اللاعبين.‏