شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يبلغ اللاعبين بالتحذيرات قبل مواجهة أبو قير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» مساء غدٍ ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
وأكد عبدالحفيظ خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة اتباع التعليمات الطبية، والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وشدد مدير الكرة على ضرورة التباعد وعدم الظهور وسط أي تجمعات، والالتزام بكافة التعليمات الوقائية.
وحرص عبد الحفيظ، على عقد محاضرة داخل ملعب التتش بعيداً عن الأماكن المغلقة ووسط تباعد تام بين اللاعبين.
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