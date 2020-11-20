شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن و أكرم توفيق يشاركان في المران الجماعي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك صلاح محسن، وأكرم توفيق لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، بعد انتهاء إعارتهما إلى ناديي الجونة وسموحة.
وشارك صلاح محسن وأكرم توفيق في التدريبات الجماعية التي اشتملت على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة المقرر إقامتها مساء غد السبت على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
وكان محمد شريف، العائد أيضًا لصفوف الفريق بعد انتهاء إعارته لنادي إنبي قد انتظم في المران الجماعي للأهلي أمس الخميس.
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