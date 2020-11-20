شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلقي نهائي القرن بين الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت شبكة قنوات Bein sports، اختيار عصام الشوالى معلقاً على نهائى دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلى، والمعروف بـ«نهائي القرن».
كما قررت الهيئة الوطنية للإعلام، تكليف الإعلامي مدحت شلبى بالتعليق على المباراة عبر قناة تايم سبورتس عبر البث الأرضى، والتي من المقرر أن تبث المباراة أيضًا.
وتنطلق الجمعة المقبلة، مبارة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي ينتظره الملايين في مصر والوطن العربي وأفريقيا، ويقام لأول مرة في القارة الأفريقية بين فريقين من دولة واحدة.
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