شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يصل القاهرة السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل إلى القاهرة السبت، التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.
و ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق بعد عودته والاطمئنان عليه بإجراء مسحة طبية وفقاً للبروتوكول المتبع.
ويغيب ساسي، عن مباراة الفريق المقبلة أمام نادي مصر السبت، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
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