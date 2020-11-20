شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يطمئن على جاهزية ملعب برج العرب قبل مواجهة أبو قير للأسمدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بالاتصال بمدير استاد برج العربللتأكد من سلامة ارضية الملعب قبل أن يطمئنوه بحالة الاستاد وجاهزيته لاستضافة مباراة أبو قير في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ظهرت أرضية ملعب استاد برج العرب في أبهى صورة لها منذ فترة طويلة، بعد تحسين حالة أرضية الملعب، قبل ساعات من استضافة مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وشهدت الفترة الأخيرة تخوف من سوء أرضية استاد برج العرب، لاسيما أنه كان مرشحا لاستضافة نهائي دوري أبطال افريقيا قبل أن يتم نقله إلى استاد القاهرة الدولي.

وشهد استاد برج العرب تزويده بنظام صرف يمكنه صرف اي كمية متراكمة من مياه الامطار في اقل من ١٠ دقائق.