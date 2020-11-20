شكرا لقرائتكم رفعت وعنتر يتحدثان عن طموح البطولات مع المصرى ويوجهان رسالة للجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه ثنائى الزمالك السابق المنضم مؤخراً إلى النادى المصرى، رسالة شكر إلى جماهير بورسعيد، على الدعم الذى تلقوه منذ توقيع عقود الانضمام إلى الفريق البورسعيدى، وقال أحمد رفعت على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى أقامه المصرى لتقديم الصفقات الجديدة: أشكر إدارة المصرى على الثقة، وأتمنى أن أحقق أهداف النادى وأشكر جماهير بورسعيد، لم يرتبط إسمى بالنادى من قبل ومع ذلك بمجرد تعاقدى مع الفريق شعرت بالحب من الجماهير والمساندة.

فيما قال محمد عنتر: أشكر اللاعبين والإدارة وأتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير، منذ انضمامى للمصرى شعرت بقيمة جماهيره وأتمنى أن نقدم لهم ما يتمنوه، وأشكر الجهاز الفنى لعلى ماهر على اختياره لى، وأتمنى أن نحقق البطولات للفريق مع المجموعة الجديدة والقديمة من اللاعبين.

وأزاح النادى المصرى الستار عن الزى الرسمى للفريق الأول لكرة القدم فى الموسم الجديد 2021/2020، وذلك على هامش المؤتمر الصحفى المقام حالياً لتقديم الصفقات الجديدة الخاصة بالفريق البورسعيدى، الذين تم التعاقد معهم للانضمام لصفوف الفريق اعتبارًا من الموسم الكروي الجديد 2021/2020.

ويحضر المؤتمر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وكذلك علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادى، بالإضافة إلى اللاعبين الجدد، وهم أحمد شديد قناوي ، مصطفى سلطان ، علاء عطا ، عصام ثروت ، أحمد رفعت ، محمد عنتر ، الحارس أحمد دعدور، علمًا بأنه يتم تطبيق كافة اجراءات التباعد الاجتماعي وباقي الاجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.