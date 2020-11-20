شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يجتمع بلاعبى الأهلى فى المران للتأكيد على الإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم ‏عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» مساء غدٍ ‏ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.، وأكد عبدالحفيظ خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة اتباع التعليمات الطبية، والالتزام التام ‏بالإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.‏

وشدد مدير الكرة على ضرورة التباعد وعدم الظهور وسط أي تجمعات، والالتزام بكافة التعليمات ‏الوقائية.، وحرص عبد الحفيظ على عقد محاضرة داخل ملعب التتش بعيدا عن الأماكن المغلقة ووسط ‏تباعد تام بين اللاعبين.‏

يذكر أن الاهلي كان قد أعلن إصابة ثنائي الفريق محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة بفيروس "كورونا".

ويخوض النادى الأهلى غدا مواجهة أمام فريق أبوقير للأسمدة على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ‏ببطولة كأس مصر ثم يخوض بعدها مباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.