شكرا لقرائتكم صلاح محسن وأكرم توفيق يشاركان فى المران الجماعى للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك‏ صلاح محسن، وأكرم توفيق ثنائي الاهلي في مران الجماعي للفريق‏ الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، بعد انتهاء إعارتهما إلى ناديي الجونة ‏وسموحة ، وشارك صلاح محسن وأكرم توفيق في التدريبات الجماعية التي اشتملت على جانب بدني ‏خفيف وتدريبات الكرة في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة المقرر إقامتها مساء غد ‏السبت على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏

وكان محمد شريف العائد أيضًا لصفوف الفريق بعد انتهاء إعارته لنادي إنبي قد انتظم في ‏المران الجماعي للأهلي أمس الخميس كما جاء إنضمام صلاح محسن وأكرم توفيق بعد إنتهاء إعارتهما لناديي سموحة والجونة على التوالي.



أكرم توفيق



صلاح محسن

ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية مساء اليوم للمبيت بأحد الفنادق استعداداً لمواجهة أبوقير ‏للأسمدة التى يسعى خلالها الأهلي لاستكمال مشواره فى بطولة الكأس بحثًا عن لقب محلي ‏جديد.‏

من ناحية أخرى، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن محمد هانى وجونيور أجايى لاعبى الفريق سيشاركان فى مران الفريق الجماعى ابتداء من الأحد المقبل بعد تعافيهما من ‏الإصابة، وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن حالة «هاني» و«أجايي» تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد فى ‏المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الذى خضعا له فى الفترة الأخيرة لتجهيزهما للمرحلة ‏المقبلة.‏

وكان «أجايي» قد تعرض لالتواء فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مران الأهلى على ملعب ‏التتش، فيما اشتكى محمد هانى من إصابة فى الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى أمام ‏توجو التى أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا.‏