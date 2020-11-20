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شكرا لقرائتكم كواليس إصابة صالح جمعة بكورونا.. إنفوجراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة، لاعب االأهلي، إيجابية عين اللاعب، على أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.
وكان صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية أمس مع الفريق، استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة التي تقام مساء غد في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.
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