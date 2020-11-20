شكرا لقرائتكم كواليس إصابة صالح جمعة بكورونا.. إنفوجراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة، لاعب االأهلي، ‏إيجابية عين اللاعب، على أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وكان صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية أمس مع الفريق، استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة ‏التي تقام مساء غد في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.‏