شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يقدم صفقاته الجديدة فى مؤتمر صحفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة المصرى البورسعيدى عن صفقاته التى أبرمها حتى الآن فى الميركاتو الصيفى وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عصر اليوم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة بورسعيد .

حضر المؤتمر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى وعدد من قدامى اللاعبين على رأسهم إبراهيم المصرى وسمير التفاهنى وحسام غويبة وعبود الخضرى ، بالإضافة إلى الصفقات السبعة وهم أحمد شديد قناوي القادم من الإنتاج الحربى ، وثلاثى نادى مصر مصطفى سلطان و علاء عطا و عصام ثروت ، وثنائى الزمالك أحمد رفعت ، محمد عنتر ، وأحمد دعدور القادم من بيراميدز .

وتحدث فى بداية المؤتمر محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى مؤكدا أن جميع الصفقات التى أبرمتها لجنة التعاقدات جاءت طبقا لرؤية الجهاز الفنى للفريق بقيادة على ماهر ، مضيفا أن تلك الصفقات ليست الأخيرة ولكن هناك صفقات أخرى فى الأيام المقبلة وقبل غلق باب القيد الصيفى .

وأضاف الخولى فى المؤتمر أن مجلس الإدارة يحاول حل أزمة ستاد النادى المصرى وسرعة ترميمه خلال الأيام القادمة حتى يعود الفريق للعب عليه من جديد أسوة بباقى الأندية خاصة وأن الملعب سيعود بالنفع على نتائج الفريق فى الموسم المقبل بعدما عانى مجلس الإدارة كثيرا فى اللعب خارج مدينة بورسعيد .

من جانبه أبدى أحمد شديد قناوى سعادة بالغة بالعودة من جديد لصفوف المصرى البورسعيدى مضيفا أنه لم يفكر كثيرا فى قبول العرض خاصة وأن لديه تاريخ كبير عندما لعب 3 مواسم بقميص النادى الساحلى يعتبرهم الأفضل فى مسيرته الكروية ، قائلا سأبذل قصارى جهدى فى الموسم المقبل من أجل تحقيق بطولة للنادى المصرى الذى يستحق الكثير والكثير .

أما محمد عنتر القادم من الزمالك فأكد أنه كان يسمع كثيرا عن حب جماهير المصرى لناديها ولكنه لمس ذلك مع أول تدريب بالامس داخل بورسعيد عندما قامت الجماهير بتحية اللاعبين من خلف ملعب التدريب بالرغم من عدم دخولهم بسبب فيروس كورونا ومنع التجمعات خلال الوقت الحالى .

فى الوقت نفسه قال مصطفى سلطان القادم من نادى مصر أن انتقاله للنادى المصرى يعتبر نقلة كبيرة فى حياته موجها الشكر لعلى ماهر المدير الفنى للفريق الذى أصر على التعاقد معه حتى تحقق له ما أراد .