شكرا لقرائتكم جيرالدو يظهر فى الأهلى بعد عودته من أنجولا ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد الأنجولي جيرالدو، لاعب الأهلي اليوم في استاد التتش ‏بالجزيرة، بعد عودته من أنجولا وانتهاء مهمته مع منتخب بلاده الذي خاض ‏مواجهتي الكونغو الديمقرطية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، وخاض جيرالدو جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم؛ ‏استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» التي تقام مساء غدٍ على استاد برج العرب في دور الثمانية ‏ببطولة كأس مصر ، وتواجد جيرالدو اليوم وفقا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني قبل سفره إلى أنجولا‏ للانضمام إلى منتخب بلاده.‏

فيما أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة أبو قير للأسمدة وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر وفارس طارق وأحمد نبيل كوكا وعبد الرحمن أشرف.

وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم ‏عصر اليوم، الجمعة، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» وأكد عبدالحفيظ خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة اتباع التعليمات الطبية، والالتزام التام ‏بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا وشدد مدير الكرة على ضرورة التباعد وعدم الظهور وسط أى تجمعات، والالتزام بكافة التعليمات ‏الوقائية، وحرص عبد الحفيظ على عقد محاضرة داخل ملعب التتش بعيدا عن الأماكن المغلقة ووسط ‏تباعد تام بين اللاعبين.‏

يذكر أن الاهلي كان قد أعلن إصابة ثنائي الفريق محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة بفيروس "كورونا".