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شكرا لقرائتكم موسيمانى يجتمع مع ناصر ماهر فى مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني لللأهلي جلسة مع ناصر ماهر على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش، في ختام التحضيرات لمواجهة أبوقير للأسمدة المقرر إقامتها مساء غد السبت في دور الثمانية بكأس مصر ، وأدى ناصر ماهر جلسة في الجيم اليوم بعد انتظامه في التدريبات عقب انتهاء إعارته لنادي سموحة، على أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد الانتهاء من مواجهة الغد.
موسيمانى وناصر ماهر
ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية مساء اليوم؛ للمبيت بأحد الفنادق؛ استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة التي يسعى خلالها الأهلي لاستكمال مشواره في بطولة الكأس بحثًا عن لقب محلي جديد.
من ناحية أخرى ، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى ، أن محمد هانى وجونيور أجايى لاعبى الفريق سيشاركان فى مران الفريق الجماعى ابتداء من الأحد المقبل بعد تعافيهما من الإصابة، وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن حالة «هاني» و«أجايي» تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد فى المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الذى خضعا له فى الفترة الأخيرة لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.
وكان «أجايي» قد تعرض لالتواء فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مران الأهلى على ملعب التتش، فيما اشتكى محمد هانى من إصابة فى الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى أمام توجو التى أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا.
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