قرار عاجل من الزمالك بعد إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولو نادي الزمالك قرروا خضوع عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي لمسحة كورونا عاجلة، وذلك بعد الإعلان عن إصابة شقيقه صالح جمعة، لاعب الأهلي بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر لها بنادي الزمالك أن قرار إجراء مسحة لعبد الله جمعة يأتي كإجراء احترازي، خوفاً من أن يكون خالط شقيقه، خاصة وأن اللاعب ليس له بديل بمركز الظهير الأيسر قبل مباراة نادي مصر المحدد لها مساء غد السبت، بدور الثمانية لكأس مصر، وكذلك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا المرتقب، في ظل إصابة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر الأساسي للفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في الـ 27 من نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وفي وقت سابق، أعلن النادي الأهلي عن إصابة لاعب الفريق صالح جمعة بفيروس كورونا بعد نتيجة المسحة التي خضع لها اللاعب، وأثبتت إيجابية المسحة وإصابته بفيروس كورونا.

وتعد إصابة صالح جمعة هي الثانية في الفريق بعد محمود كهربا لاعب الفريق الذي تعرض لها أمس، ويخضع صالح جمعة لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

يشار إلى أن صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية أمس الخميس مع الفريق، استعداداً لمواجهة أبوقير للأسمدة ‏التي تقام مساء غد السبت في دور الثمانية ببطولة كأس مصر،‏ ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.‏