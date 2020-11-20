بطولة ألمانيا: بايرن لمواصلة الانتصارات من دون كيميتش ودورتموند لاستعادة التوازن

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برلين: يسعى بايرن ميونيخ لمواصلة انتصاراته بغياب نجمه المصاب يوشوا كيميتش عندما يستضيف فيردر بريمن السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الالماني لكرة القدم الذي يعاود نشاطه بعد النافذة الدولية، في حين يتطلع بوروسيا دورتموند للعودة الى السكة الصحيحة بعد خسارته الـ"كلاسيكر" قبل التوقف.

يتصدر العملاق البافاري ترتيب الـ "بوندسليغا" مع 18 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيغ الثاني وثلاث عن دورتموند وليفركوزن الثالث والرابع تواليًا.

إلا أن بطل الدوري الالماني في المواسم الثمانية الماضية مني بنكسة بإصابة لاعبه المتألق كيميتش في ركبته خلال اللقاء امام دورتموند (3-2) حيث خرج مع نهاية الشوط الاول، ستبعده عن الملاعب حتى كانون الثاني/يناير المقبل، واجبرته على الغياب عن الجولتين الاخيرتين من دوري الامم الاوروبية حيث خرج منتخب الـ "مانشافت" بعد خسارة مذلة بسداسية نظيفة امام اسبانيا في الجولة الاخيرة.

ومن المتوقع ان يحل الاسباني المخضرم خافي مارتنيس (32 عامًا) بدلا منه بعد أن عاد لاعب الوسط الفرنسي كورانتان توليسو، الذي دخل بديلا له في لقاء دورتموند، من التوقف الدولي مع منتخب بلاده بإصابة طفيفة.

ويخوض هانزي فليك مباراته رقم خمسين على رأس الجهاز الفني للعملاق البافاري بعد أن خلف الكرواتي نيكو كوفاتش في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت وقاده الى ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري ابطال اوروبا.

ويملك فليك (55 عامًا) أفضل سجل لأي مدرب في تاريخ بايرن مع دخوله نصف مئوية من المباريات مع 45 انتصارًا، تعادلا وثلاث هزائم فقط في جميع المسابقات، متفوقًا على الاسباني بيب غوارديولا ومواطنه يوب هاينكيس الذي قاد الفريق ايضًا الى ثلاثية في العام 2013.

كما حقق بايرن تحت إشراف فليك لقبي الكأسين السوبر المحلية والأوروبية وستكون الفرصة متاحة لإكمال السداسية في حال الفوز بكأس العالم للاندية في العاصمة القطرية الدوحة، بعد ان أرجئت من نهاية العام الحالي الى شباط/فبراير المقبل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومُني بايرن بخسارة وحيدة هذا الموسم كانت أمام هوفنهايم في المرحلة الثانية (4-1)، وسيتسلح بسجلّه المذهل أمام بريمن التاسع الذي لم يخسر اي من مبارياته الست الاخيرة في الدوري منذ سقوطه في المرحلة الافتتاحية امام هرتا برلين.

تعادل سلبي

إذ فاز بايرن بالمباريات الـ22 الاخيرة جميعها التي جمعته بفيردر بريمين في الدوري، فيما نجح الاخير بخطف نقطة من البافاري آخر مرة خلال تعادل سلبي في العام 2010.

يملك القناص الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي 19 هدفًا في مسيرته ضد بريمن وهو يقف على بعد ثلاثة اهداف من الوصول الى عتبة 250 هدفًا في البوندسليغا.

وسيسعى لاعبو بايرن الدوليين الى نسيان الهزيمة المذلة امام اسبانيا التي شارك فيها الحارس مانويل نوير، سيرج غنابري، ليون غوريتسكا ونيكلاس زوله.

وستشكل المباراة امتحانًا لبايرن الذي يستضيف سالزبورغ النمسوي الاربعاء في الجولة الرابعة من دوري الابطال علمًا أنه فاز بـ11 مباراة تواليًا في المسابقة القارية منذ تولي فليك المهام، متوفقًا على رقم الايطالي كارلو انشيلوتي حين كان مدربًا لريال مدريد الاسباني (10).

بعد أن ارتقى الى مركز الوصافة إثر فوزه بنتيجة 3-صفر على فرايبورغ قبل فترة التوقف الدولية، يتطلع لايبزيغ الى فوزه الاول على حساب مضيفه اينتراخت فرانكفورت السبت.

إذ فشل النادي الشرقي في تحقيق اي انتصار على نظيره خلال مواسمه الاربعة في دوري الاضواء وهو واقع يتطلع المدرب يوليان ناغلسمان الى تغييره.

إذ قال الخميس على هامش اللقاء "لم يلعب لايبزيغ جيدًا هناك أبدًا. نحن بحاجة الى الفوز. حان الوقت لتغيير ذلك".

وأشاد الالماني بأداء لاعب وسطه الهجومي الاسباني داني أولمو معتبرًا أنه كان "أفضل لاعب على ارض الملعب" في فوز "لا روخا" الكاسح على المانيا.

وستكون المباراة استعدادية للايبزيغ الذي يحل ضيفًا على باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من دوري الابطال.

لحظة تاريخية

وقد تشهد البوندسلسيغا لحظة تاريخية السبت في برلين في حال مشاركة الكاميروني يوسسوفا موكوكو الذي يبلغ اليوم الجمعة عامه الـ16 في المباراة مع بوروسيا دورتموند بمواجهة هرتا.

سجل اللاعب المراهق 47 هدفًا في 25 مباراة مع فريق دورتموند لما دون 19 عامًا خلال الموسمين الماضيين حين كان يتدرب ايضًا مع الفريق الاول.

وألمح دورتموند الى ان لاعبه قد يشارك في المواجهة على ملعب برلين الاولمبي ما سيجعله أصغر لاعب في تاريخ الدوري الالماني.

واعتبر مدرب هرتا برونو لاباديا إن موكوكو أثبت جدارته لخوض مباراته الاولى على مستوى الفريق الاول "هو يعرف اين هو المرمى، لذا لا أهمية لعمره".

وتابع "سواء كنت تبلغ 16 او 35 عامًا، إذا بإمكانك تسجيل الاهداف، لذا فهناك مكان لك".

وسيكون المهاجم النروجي ارلينغ هالاند متاحًا لدورتموند الذي يستضيف كلوب بروج البلجيكي في دوري الابطال الثلاثاء، رغم غيابه عن المباراة الاخيرة لمنتخب بلاد في دوري الامم الاوروبية بعد اكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد ما ادى إلى دخول التشكيلة إلى الحجر الصحي.

وجاءت نتيجته سلبية عند عودته الى المانيا وإجرائه الفحص الروتيني.

وفي أبرز المباريات الاخرى، يتطلع باير ليفركوزن الرابع للمحافظة على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري هذا الموسم عندما يحل على أرمينيا بيليفيلد في افتتاح المرحلة السبت.