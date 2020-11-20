شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباريات كأس مصر غدا بالقوائم الجديدة للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا توجد أزمة فى مباراة الزمالك واف سى مصر فى ربع نهائى كأس مصر المقرر لها غدا السبت، وأوضح مسئولو الجبلاية أن تعليمات كأس مصر واضحة وهى أن تقام المباريات بالقوائم الجديدة خاصة وأن القيد مفتوح حاليا، وفيما يتعلق بأندية القسم الثانى تحديدا سيتم غلق القيد لهم بعد 3 أيام بسبب انطلاق الموسم الجديد، لذا من حق اف سى مصر خوض مباراة الغد أمام الزمالك بالقائمة الجديدة.

,تابع مسئولو اتحاد الكرة أن جميع الأندية المشاركة فى كأس مصر من حقها المشاركة بالصفقات والقوائم الجديدة فى ظل فتح القيد حاليا واستغناء الأندية عن بعض اللاعبين وفى المقابل التعاقد مع لاعبين جدد، وكشف مسئولو الجبلاية أن الأهلى والزمالك لم يسجلا القائمة الأولى حتى الأن ما يعنى مشاركتهم بنفس قائمة الموسم الماضى ولكن فى حالة رغبتهما فى قيد أى صفقة جديدة للمشاركة فى الكأس يحق لهم ذلك.

من ناحية أخرى، أرسلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، خطابات إلى 96 ناديا لإخطارهم بموعد الجمعية العمومية لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية، وقررت اللجنة الخماسية عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 29 من الشهر الحالى، بشكل رسمى وفقًا لطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعقد الجمعية العمومية قبل نهاية مدة عمل اللجنة المحدد لها يوم 30 من الشهر الحالى.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية أعضاء الجمعية العمومية بحضور الاجتماع ومناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة بأحد فنادق مدينة نصر، فى تمام الحادية عشر صباح يوم الاحد 29 نوفمبر الجارى وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يقام الاجتماع فى اليوم التالى 30 نوفمبر، وكان الخليج 365 أكد فى وقت سابق أن اتحاد الكرة حدد يوم 29 نوفمبر الجارى بموعدا لعقد الجمعية العمومية غير العادية.