شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يُشارك كهربا فى نهائي أفريقيا بعد إصابته بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت إصابة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الاهلى اهتمام الكثيرين فى الشارع الكروى لأنها جاءت قبل أيام من نهائى دورى أبطال أفريقيا الجمعة المقبل بين الأهلى والزمالك، ويخشى الأهلاوية من عدم لحاق كهربا بالقمة المصرية الأفريقية المرتقبة.. ونرصد فى التقرير التالى أهم المعلومات والتساؤلات المتعلقة بنهائيات أفريقيا وإلى التفاصيل:

س: كيف جاءت إصابة كهربا؟

ج: جاءت بعد إعلان الأهلى أمس، الخميس، إيجابية عيّنة اللاعب فى خبر صادم للجماهير الأهلاوية التى تخشى من غياب اللاعب عن نهائى أفريقيا، خاصة أن كهربا من اللاعبين الذين تعول عليهم الجماهير بقيادة فريقها نحو تحقيق اللقب القارى.

س: ماذا فعل الأهلى بعد تأكد إصابة كهربا بكرونا؟

ج: تم عزل اللاعب فى منزله ويتلقى متابعة مُستمرة من الجهاز الطبى ويلتزم بالبرنامج العلاجى للتعافى من هذا الفيروس.

س: متى يخضع كهربا لمسحة جديدة؟

ج: سيخضع لمسحة غداً، السبت وبعدها سيتحدد موقفه من المشاركة فى التدريبات والمباريات، ويأمل الجهاز الفنى للأهلى تحوّل العيّنة من إيجابية لسلبية بشكل يسمح لللاعب المكشاركة فى التدريبات الأسبوع المقبل وبالتالى دخول قائمة الأهلى إستعداداً لمباراة الزمالك.

س: ماذا عن حالة كهربا حالياً؟

ج: مسئولو النادى الأهلى أكدوا أن "حالة" محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق جيدة، وأنه لا يُعانى من أية أعرض قوية لفيروس كورونا وفى حال تحوّل العينة من إيجابية إلى سلبية خلال الـ48 ساعة المقبلة سيشارك فى التدريبات بشكل يسمح له بدخول قائمة مباراة الزمالك.