شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى يصل القاهرة غدا بعد مشاركته مع تونس فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل التونسى فرجانى ساسى، لاعب فريق الزمالك، إلى القاهرة غدا السبت بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق بعد عودته والاطمئنان عليه بإجراء مسحة طبية وفقا للبروتوكول المتبع.

ويغيب ساسي عن مباراة الفريق المقبلة أمام نادي مصر غدا السبت ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، على أن يخوض الترديبات ويشارك فى المباريات التالية.

واستقر مسئولو نادى الزمالك حول تأجيل ملف المفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، لتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وذلك لحين الانتهاء من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث يرتبط الفريق الأبيض بمباراة حاسمة وفاصلة فى نهائى القرن أمام غريمه الأهلى يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث حرص الزمالك على إرجاء ملف تجديد عقد ساسى لحين الانتهاء من تلك المواجهة الهامة على أن يتم إجراء مباحثات مع اللاعب عقب انتهاء البطولة لتأجيل تعاقده بصورة رسمية.