شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يوافق على انضمام أسامة فيصل للزمالك أمام إف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، على انضمام أسامة فيصل مهاجم منتخب الشباب وفريق الكرة بنادى الزمالك إلى معسكر الفريق الأبيض المقرر اليوم بمدينة السويس عقب مباراة منتخب الشباب الودية أمام منتخب السويس، حيث يبقى اللاعب بفندق إقامة الفريق بالمدينة.

وأبلغ عادل محفوظ، المدير الإدارى لمنتخب الشباب، ربيع ياسين بطلب الزمالك ضم اللاعب، ليوافق ياسين على الفور، ويمنح مدرب شباب الفراعنة اللاعب الضوء الأخضر بالانضمام لمعسكر الفريق الأبيض بالسويس، على أن يعود لمعسكر المنتخب بعد غد الأحد.

ويخوض شباب الفراعنة مباراة ودية اليوم، الجمعة، أمام الفريق الأول لمنتخب السويس، استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021، بينما يخوض الزمالك مباراة غدا فى ربع نهائى كأس مصر أمام اف سى مصر.