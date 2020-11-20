شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادت لتأمين لقاء الأهلي والزمالك "أنفاسٌ تُحتبس وبطل واحد يرفع اللقب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الجهات المعنية لتأمين النهائي الأفريقي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" باستاد القاهرة الدولي يوم 27 نوفمبر المقبل، وسط حالة من الترقب للمشاهدين والمتابعين في أفريقيا والوطن العربي ومصر.

ويشرف على خطط التأمين اللواء محمد نبيل رئيس مجلس إدارة "الأفريقية للأمن والحراسة" واللواء محمود طاهر العضو المنتدب، وسط إجراءات أمنية مشددة، للعبور بالمباراة لبر الأمان، والخروج بها في مشهد يليق بسمعة الرياضة المصرية.

وعلق الاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف " على مواجهة الأهلى والزمالك في المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى توتير قائلا " أنفاسٌ تُحتبس، ولحظاتٌ تَشتعل، وبطلٌ واحد يستعد لرفع اللقب! " .

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وسبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.