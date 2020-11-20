شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور محمد صلاح بمطار الغردقة قبل مغادرته إلى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وغادر منذ قليل النجم العالمى محمد صلاح مهاجم نادى ليفربول الانجليزي، والنجم محمد النني لاعب نادى الإرسنال، مطار الغردقة الدولي إلى العاصمة الإنجليزية لندن على متن طائرة خاصة من مطار الغردقة الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة.

ووصل محمد صلاح داخل سيارة معقمة لمطار الغردقة، وجلس بالمقعد الخلفي، وارتدى الكمامة وكذلك سائقها، ورصد الخليج 365 وصول النجم العالمى محمد صلاح لمطار الغردقة الدولى وقامت السيارة بتوصيله لمهبط الطائرة بعدما تم تجهيز جميع إجراءات سفره.

واستعدت إدارة مطار الغردقة الدولى بتجهيز سيارة إرشاد لاستقبال سيارة نجم نادى ليفربول محمد صلاح والمنتخب المصرى من خارج المطار وتنظيم حركة السير أمامه وصولا للطائرة الخاصة التى اقلته هو والننى للندن.

وكان محمد صلاح ومحمد الننى يقيمان بأحد فنادق الغردقة لقضاء فترة العزل الصحي، وأكد مصدر من مطار الغردقة أن الطائرة التى أقلت صلاح والننى وصلت للمطار من مالطا وغادرت ظهر اليوم فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الطائرة الخاصة التى أقلت محمد صلاح والننى أقلعت من مهبط المطار القديم، وأن الطائرة مجهزة ومعقمة.

وكان قال الاتحاد المصرى لكرة القدم قال إنه تم الاتفاق مع نادى ليفربول وأرسنال الانجليزيين على سفر كل من محمد صلاح ومحمد الننى نجمى المنتخب الوطنى المحترفين فى انجلترا اليوم من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبيا على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما فى مبارياتهما المقبلة.