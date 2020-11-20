شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يجتمع بلاعبي الأهلي فى التتش بسبب "هوجة" كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم عصر اليوم، الجمعة، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» مساء غدٍ ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وأكد عبدالحفيظ خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة اتباع التعليمات الطبية، والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وشدد مدير الكرة على ضرورة التباعد وعدم الظهور وسط أى تجمعات، والالتزام بكافة التعليمات الوقائية، وحرص عبد الحفيظ على عقد محاضرة داخل ملعب التتش بعيدا عن الأماكن المغلقة ووسط تباعد تام بين اللاعبين.
يذكر أن الاهلي كان قد أعلن إصابة ثنائي الفريق محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة بفيروس "كورونا".
ويخوض النادى الأهلى غدا مواجهة أمام فريق أبوقير للأسمدة على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر ثم يخوض بعدها مباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.
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