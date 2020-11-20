شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن وأكرم توفيق يشاركان فى المران الجماعي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية مساء اليوم للمبيت بأحد الفنادق استعداداً لمواجهة أبوقير ‏للأسمدة التى يسعى خلالها الأهلي لاستكمال مشواره فى بطولة الكأس بحثًا عن لقب محلي ‏جديد.‏

من ناحية أخرى، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن محمد هانى وجونيور أجايى لاعبى الفريق سيشاركان فى مران الفريق الجماعى ابتداء من الأحد المقبل بعد تعافيهما من ‏الإصابة، وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن حالة «هاني» و«أجايي» تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد فى ‏المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الذى خضعا له فى الفترة الأخيرة لتجهيزهما للمرحلة ‏المقبلة.‏

وكان «أجايي» قد تعرض لالتواء فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مران الأهلى على ملعب ‏التتش، فيما اشتكى محمد هانى من إصابة فى الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى أمام ‏توجو التى أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا.‏