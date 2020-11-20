شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد مشاركة أجاى ومحمد هانى فى مران الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن محمد هانى وجونيور أجايى لاعبى الفريق سيشاركان فى مران الفريق الجماعى ابتداء من الأحد المقبل بعد تعافيهما من الإصابة، وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن حالة «هاني» و«أجايي» تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد فى المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الذى خضعا له فى الفترة الأخيرة لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.
وكان «أجايي» قد تعرض لالتواء فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مران الأهلى على ملعب التتش، فيما اشتكى محمد هانى من إصابة فى الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى أمام توجو التى أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا.
ويخوض النادى الأهلى غدا مواجهة أمام فريق أبوقير للأسمدة على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر ثم يخوض بعدها مباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.
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