شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد مشاركة أجاى ومحمد هانى فى مران الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن محمد هانى وجونيور أجايى لاعبى الفريق سيشاركان فى مران الفريق الجماعى ابتداء من الأحد المقبل بعد تعافيهما من ‏الإصابة، وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن حالة «هاني» و«أجايي» تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد فى ‏المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الذى خضعا له فى الفترة الأخيرة لتجهيزهما للمرحلة ‏المقبلة.‏

وكان «أجايي» قد تعرض لالتواء فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مران الأهلى على ملعب ‏التتش، فيما اشتكى محمد هانى من إصابة فى الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى أمام ‏توجو التى أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا.‏

ويخوض النادى الأهلى غدا مواجهة أمام فريق أبوقير للأسمدة على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ‏ببطولة كأس مصر ثم يخوض بعدها مباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.