شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور للاعبة المصارعة بعد خناقة المركز الأولمبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت سمر حمزة، لاعبة منتخب المصارعة النسائية، بعد الخناقة التى شهدها المركز الأولمبى بين اللاعبة ومدربها وبين ممدوح فرج مدرب منتخب السيدات وأبناؤه، والتى وصلت إلى قسم شرطة البساتين، وتقرر بناءً عليها إيقاف جميع أطراف الأزمة لحين انتهاء التحقيقات.

وكان الظهور الأول للاعبة خلال التحقيق الذى خضعت له مع باقى أطراف الأزمة بمقر اللجنة الأولمبية، وبحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، وظهر على اللاعبة آثار الضرب المبرح الذى تعرضت له مع مدربها من جانب الطرف الآخر.

وشهد المركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى خناقة بين أفراد منتخب المصارعة، وكان أطرافها كل من سمر حمزة لاعبة المنتخب ومدربها محمد طلبة مع ممدوح فرج مدرب منتخب السيدات ونجله، واشتبك الطرفان وتم استدعاء الشرطة إلى المركز.

بدأت الأزمة بشكوى ممدوح فرج من صوت الموسيقى التى تسمعها سمر حمزة، وتبادل الطرفان الحديث ووصل إلى اشتباك لفظى، فقام نجل فرج بالتعدى على محمد طلبة، وتدخل مسئولو المركز والعاملون وتم استدعاء الشرطة وإبلاغ مجلس إدارة الاتحاد بالواقعة وتوجهوا جميعا إلى قسم شرطة البساتين، وتم عرضهم على النيابة والتصالح، ولكن وزارة الرياضة قررت تشكيل لجنة قانونية للتحقيق فى الواقعة، وإيقاف جميع الأطراف لحين انتهاء التحقيقات.

وأصدر اتحاد المصارعة بيانا بوضع عقوبات مشددة على المتسبب فى الأزمة ولكن بعد انتهاء التحقيقات التى تجريها اللجنة الاولمبية بمعرفة وزارة الرياضة.



سمر حمزة بعد الخناقة



سمر حمزة لاعبة المصارعة

اللاعبة فى أول ظهور