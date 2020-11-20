شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعلن ضم لاعب المنصورة ويبحث عن جدد بالقسم الثانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الموقع الرسمى لنادى الاتحاد السكندرى عن صفقة انتقال لاعب نادى المنصورة المميز عبد السميع إبراهيم وشهرته "سيمو" مواليد 1998 والذى يُجيد فى مركز الوسط المهاجم وصانع الألعاب، وكان محل إعجاب العديد من الأندية والتى سعت للتعاقد مع هذه الموهبة ولكن جدية المفاوضات من خلال إبراهيم حسن مدير الكرة مع اللاعب وناديه حسمت انتقاله لصفوف نادى الاتحاد السكندرى، بعقد يمتد لخمسة مواسم، وذلك عقب موافقة حسام حسن المدير الفنى والذى أشاد بإمكانات اللاعب.

وتسعى إدارة النادى فى إطار خطتها لإعادة هيكلة الفريق بضم بعض المواهب من دورى القسم الثانى والذين ينتظرهم مستقبل مشرق ويتمتعون بالإمكانات الفنية والبدنية المميزة لتدعيم الفريق الأول بهذه العناصر المُبشره .

وأعلن مسئولو الاتحاد السكندرى تمسكهم بالحراس الثلاثة فى الموسم المقبل، وهم عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل، وأنه لا نية مطلقا للتفاوض مع أى حارس آخر سواء من داخل الإسكندرية أو خارجها، ورفض مصدر مسئول بالاتحاد السكندرى الزج باسم ناديه من بعض وكلاء اللاعبين لزيادة أسعار البعض وتسويقهم بالشكل الكافى على حساب زعيم الثغر، فى ظل السياسة التى ينتهجها مجلس الإدارة الحالى بالتعاقد مع اللاعبين بناءً على رؤية من حسام حسن المدير الفنى الحالى للفريق.