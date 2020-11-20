شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف عن الزى الرسمى للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاح النادى المصرى الستار عن الزى الرسمى للفريق الأول لكرة القدم فى الموسم الجديد 2021/2020، وذلك على هامش المؤتمر الصحفى المقام حالياً لتقديم الصفقات الجديدة الخاصة بالفريق البورسعيدى، الذين تم التعاقد معهم للانضمام لصفوف الفريق اعتبارًا من الموسم الكروي الجديد 2021/2020.

ويحضر المؤتمر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وكذلك علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادى، بالإضافة إلى اللاعبين الجدد، وهم أحمد شديد قناوي ، مصطفى سلطان ، علاء عطا ، عصام ثروت ، أحمد رفعت ، محمد عنتر ، الحارس أحمد دعدور، علمًا بأنه يتم تطبيق كافة اجراءات التباعد الاجتماعي وباقي الاجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



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من ناحية أخرى ينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى عودة البوركينى سعيدو صنبورى للانضمام لصفوف الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الانخراط مع الفريق فى التدريبات بعد تعديل عقده. وكان مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية قام بتعديل عقد اللاعب وزيادته للضعف وأبلغه بذلك للعودة للتدريبات فى ظل الحاجة الماسة لجهوده وتجميد الشكوى المقدمة فى الإتحاد الدولى ضده.

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة على ماهر للتعاقد مع مدافع سوبر وفى حالة عودة سعيدو صنبورى فسيحل تلك الأزمة، خاصة أنه يجيد اللعب فى أكثر من مركز فى خط الدفاع، فيما منح على ماهر المدير الفنى للمصرى لاعبيه راحة لمدة 48 بعد معسكر شرم الشيخ الذى امتد قرابة الـ10 أيام، على أن يعود الفريق للتدريبات غداً الأربعاء على ملعبه ببورسعيد، ومن المقرر أن يؤدى المصرى البورسعيدى تدريباته لمدة أسبوع لرفع الحمل البدنى مرة أخرى على أن يقوم الجهاز الإدارى بتجهيز بعض المباريات الودية استعدادا لبداية الدورى.