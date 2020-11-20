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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 20 نوفمبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، اتحاد الكرة يحدد الاثنين المقبل موعداً لسحب قرعة الدورى الممتاز، و موسيماني يستفسر من طبيب الأهلي عن حالة كهربا بعد إصابته بكورونا.

اتحاد الكرة يحدد الاثنين المقبل موعداً لسحب قرعة الدورى الممتاز

يجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، الاثنين المقبل، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، وذلك فى الواحدة ظهرا بفندق ماريوت الجزيرة، ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

موسيماني يستفسر من طبيب الأهلي عن حالة كهربا بعد إصابته بكورونا

يتابع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، حالة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الذى أُصيب أمس، الخميس، بفيروس كورونا، وتحدث موسيمانى مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق خلال الساعات الماضية للاستفسار عن حالة اللاعب وأعراض كورونا عليه بعد إصابته بالفيروس.

الزمالك يدخل معسكرًا مغلقا اليوم استعداداً لموقعة الكأس

يدخل الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، معسكرًا مغلقا، اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة نادى مصر، التى ستقام مساء غدًا، السبت، على ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتى يطمح الأبيض فى تحقيق الانتصار خلالها من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس، خاصة بعدما استعاد الأبيض لجهود لاعبيه الدوليين فى المنتخبات المختلفة باستثناء الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، الذى سيغيب عن تلك المواجهة بسبب إيقافه على خلفية أحداث مباراة المصرى الشهيرة بالدورى حيث سيتم رفع الإيقاف عن اللاعب التونسى عقب مباراتين وسيغيب عن مواجهة نادى مصر بالإضافة إلى المباراة التالية المحلية للفريق الأبيض والتى ستكون فى دور قبل النهائى بالكأس حال إقصاء الزمالك لنظيره نادى مصر من المسابقة.

إصابة صالح جمعة بـ كورونا قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى أفريقيا

أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها صالح جمعة، لاعب الأهلي، ‏إيجابية إصابته بفيروس كورنا، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

المقاولون يعلن سلبية مسحة كورونا بعد خطأ رابيد تيست

كشفت نتائج المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب أمس، الخميس، عن خطأ تحليل رابيد تيست الذى خضع له اللاعبون مؤخراً للاطامئنان على الفريق، والذى أظهر وجود ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا، حيث أكدت المسحة الطبية الجديدة سلبية جميع النتائج، وشدد الجهاز الفنى للفريق على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة مع اقتراب موعد المباراة الأولى لذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية أمام أرتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ 64.

الأهلي يؤكد جاهزية قفشة للمشاركة فى التدريبات والمباريات بعد الغرزتين

يشارك محمد مجدى قفشة لاعب الأهلى فى مران الفريق اليوم، الجمعة، بشكل طبيعى دون مشاكل بعد الإصابة التى تعرض لها فى الوجه خلال مران أمس إثر اصطدام مع زميله بالفريق محمود وحيد، الأمر الذى استلزم "خياطة" غرزتين فى الوجه. وأكد الجهاز الطبى للأهلى أن اللاعب سيكون قادراً على المشاركة فى مران اليوم والتدريبات المقبلة، وكذلك المباريات التى سيخوضها الأحمر، سواء مباراة أبو قير للأسمدة غداً فى دور الثمانية بكأس مصر أو لقاء الزمالك الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

محمد صلاح والننى يغادران الغردقة إلى لندن على متن طائرة خاصة